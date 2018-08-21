«Платные дороги – зло!»: Трасса М-4 «Дон» возмутила водителей неоправданными «платниками»

Платные участки на трассах в России не стоят той суммы, которую требуют с автомобилистов за проезд.

Трасса М-4 «Дон» возмутила водителей «платниками», своими впечатлениями о российских платных дорогах автомобилисты поделились в соцсетях. Все больше пользователей пишут о том, что платные участки на трассах не стоят денег, которые за них требуют. Во-первых, водители недовольны многочасовыми пробками, которые создаются на подъезде к «платникам». Однако, даже если и хватает терпения выстоять в этой пробке, не исключено, что возле самого пункта пропуска случиться получасовой коллапс, а работники встретят автомобилистов вечно недовольными лицами, словно в коллапсе и пробках виноваты именно они.

Во-вторых, плохой сервис М-4 «Дон» оставляет после поездки по ней крайне отрицательные впечатления. Туалетов недостаточно, а хороших туалетов вообще практически нет – их заменили огороженные кирпичной стеной зловонные выгребные ямы. Кроме того, зон отдыха мало, не хватает даже обычных пунктов питания.

В-третьих, возмутительно, что на скоростной трассе предписано ехать на ограниченной скорости. К тому же, вдоль платных участков почем-то есть указатели, направляющие на разбитые дороги.

Водители делают неутешительный вывод: «Платные дороги в России – это зло!» Кто-то наживается на россиянах, желающих проехать не по разбитым, а по качественным дорогам, построенным за деньги налогоплательщиков, но получает практически то же самое, что и обычно. Автомобилисты считают, что у них есть право бесплатного проезда по хорошему дорожному покрытию к морю без уплаты за это более, чем на это тратят из государственного бюджета.