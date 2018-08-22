Составлен ТОП-10 самых популярных авто в мире

Автоэксперты исследовали продажи новых машин в первой половине 2018 года и составили ТОП-10 самых популярных моделей в мире. По итогам первого полугодия текущего года было приобретено 48 млн новых машин.

ТОП-10 самых популярных авто в мире вновь возглавила Toyota Corolla, несмотря на отрицательную динамику в 0,4% до 610 661 машины. Второе место с приростом в 3,2% до 536 461 авто досталось Ford F-Series. Бронза на мировом рынке досталась флагманскому Volkswagen Golf, который является на рынке Европы абсолютным лидером. Спрос на модель вырос на 0,8% до 441 948 машин.

В первой пятерке также оказались Honda Civic и Toyota RAV4. Продажи первой модели выросли на 7,2% до 424 688 шт, а второй – на 7,5% до 408 703 авто. Далее в рейтинге самых востребованных моделей на мировом рынке в первой половине 2018 года с приростом в 16,3% до 405 085 машин оказался Volkswagen Tiguan, за ним расположился Volkswagen Polo, благодаря увеличению продаж на 8,3% до 375 795 шт.

Седьмую строчку рейтинга заняла Honda CR-V с отрицательной динамикой в 4% до 337 802 машин, за ней оказалась Toyota Camry с приростом в 6,3% до 337 107 авто. Замыкает ТОП-10 самых популярных авто в мире первого полугодия 2018 года Chevrolet Silverado с приростом в 8,9% до 323 107 машин.

Татьяна Рязанская