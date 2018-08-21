«Дорога в ад»: История об ужасной поездке в Крым по М-4 «Дон» взорвала соцсети

Этим летом российские автомобилисты столкнулись на данной дороге с ужасными условиями. Речь идет не только о пробках, но и о мошенниках.

Интернет заполонили истории о том, как пользователи ездили по дороге М-4 «Дон». Один из пользователей поведал, что когда отправлялся в путь один, то всегда брал попутчиков. Поэтому и в этот раз он решил подвести девушку, которая оказалась беременной и вся в синяках. После того, как девушка рассказала историю тяжелой жизни, пользователь поверил ей. Через некоторое время дороги они на дороге заметили авто с двумя парнями. Тогда девушка попросила остановится, ведь это ее родственники, а у водителя сразу вспомнились истории из 90-х, когда водителей таким образом разводили на деньги. Однако интернет взорвала история пользователя, который отправился в Крым. Он поведал, на отдых поехал на авто «Калина», в котором нет кондиционера и других улучшений. Поэтому по прибытии он был очень удивлен, что бортовой компьютер показал расход топлива 5,3 литра на 100 километров. Обратный путь также составил такой расход.

Однако родственники пользователя, которые весь путь наслаждались прохладой от кондиционера зафиксировали расход 6,3 литра. Стоит отметить, что больше всего жало приходит по поводу того, что «дорога в ад» М-4 «Дон» полностью лишена интернет-связи, что вызывает у пользователей негодование.

Анна Котова