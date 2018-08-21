Porsche Cayman GT4 Clubsport Rally для ралли прошел этап WRC

Автомобиль Porsche Cayman GT4 Clubsport предназначенный для кольцевых соревнований переделали в Rally для ралли. Немецкий суперкар прошел этапа WRC на ADAC Rallye Deutschland.

Новая версия Porsche Cayman GT4 Clubsport Rally «нулевым» экипажем преодолела ADAC Rallye Deutschland. Немецкий бренд принял достаточно неожиданное решение, поскольку модель изначально предназначена только для гонок по кольцу.

Этап WRC в рамках ADAC Rallye Deutschland – позволил не просто испытать новый Cayman GT4 Clubsport Rally, но и представить его общественности. При этом компания не просто показала авто на подиуме, а им управлял Ромен Дюма, который дошел до финиша. Пилот является финалистом Pikes Peak.

Особенностью Cayman GT4 Clubsport Rally стал каркас безопасности, обязательный для раллийных моделей, вместо классического оформления салона, а также ручник на гидравлике. На данный момент, не известно начнут ли серийное производство раллийной версии суперкара.

Татьяна Рязанская