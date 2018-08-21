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| | Представлено обновленное купе Volkswagen Lamando

Представлено обновленное купе Volkswagen Lamando

Сегодня, 16:24

Немецкий бренд Volkswagen подготовил обновление четырездверного купе Lamando для китайского рынка. Официальная презентация рестайлинга состоится уже в начале следующего месяца.

Volkswagen Lamando обзаведется не только обновленным дизайном, но и расширенным списком оснащения. Обновленное купе Volkswagen Lamando получило светодиодное исполнение фар, другие бампера и новую форму противотуманок. В салоне установили новую оцифрованную приборную панель.

В Китае купе предлагают как альтернативу Passat CC за доступную цену с меньшими размерами и другими моторами. Габариты авто следующие: длина – 4 597 мм, ширина – 1 838 мм, высота – 1 422 мм.

Линейка двигателей Volkswagen Lamando представлена двумя моторами объемом 1,4 литра производительностью 131 и 150 л. с. В паре доступны автоматическая трансмиссия на семь скоростей и механическая на пять.

 

 

 

 

На китайском рынке будет доступно только переднеприводное исполнение обновленного купе Volkswagen Lamando. Уже в следующем месяце в Чэнду компания официально представит рестайлинг. Цены и дату старта продаж уточнят позднее.


Татьяна Рязанская
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