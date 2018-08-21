Эксперт рассказал, какие опасности ждут водителей на М-4 «Дон»

Трассу М-4 «Дон» называют «дорогой смерти», поскольку она чересчур переполнена автомобилями. Чиновники понимают наличие проблемы, но пока решить ее не могут.

Эксперты решили предупредить водителей об опасности и рассказали, какие ошибки они могут допустить на М-4 «Дон». Специалисты напоминают, на трассе тормозной путь значительно увеличивается, поэтому стоит держать движущийся впереди транспорт на большой дистанции, чтобы избежать столкновения. Рекомендуется не забывать о правиле: скорость поделенная на два является безопасным расстоянием от перемещающихся машин.

На М-4 «Дон» уменьшается время для принятия решений. Монотонное окружение создает у водителя ощущения безопасности, но это чувство обманчиво. Возникающее препятствие появляется неожиданно и у человека за рулем не остается времени обдумывать свои действия. Если машина двигается со скоростью 110 километров в час, то у водителя есть только три секунды, дабы отреагировать на препятствие. Далеко не каждый способен справится с подобной задачей.

Из-за монотонно движения на трассе М-4 «Дон» человек за рулем может попросту уснуть. Негативные последствия такого «отдыха» очевидны. Эксперт советует разжевать дольку лимона, если водителя клонит ко сну. Отлично поможет в данном случае громкая музыка.

Загруженность М-4 «Дон» приводит к возникновению дорожных пробок. Сейчас лето и в заторе салон машины накаляется. Особенной опасности подвергаются люди с повышенным кровяным давлением.

Ну и напоследок, эксперты выделяют «предотпускной синдром». Летом многие начинают путешествовать. Люди держат в голове уйму вещей и это очень сильно отвлекает их. В итоге водители допускают грубые ошибки, которые могут завершиться трагедией.

Домбровский Сергей