Водителей карпулинга предложили штрафовать за оплату услуг наличными

Сервисы совместных поездок или карпулинга в России перейдут на безналичный расчет, если в стране примут законопроект ог осконтроле данной сферы.

Специалисты транспортного департамента Москвы разработали законопроект, предлагающий перевести сервисы карпулинга не безналичный расчет. Также столичные власти предлагают ввести аккредитацию для владельцев интернет-площадок и ввести размер предельной платы. Водителей, которые будут принимать плату за перевозки наличными, предлагают штрафовать на 5 000рублей.

Департамент также настаивает на том, чтобы водители имели национальные водительские удостоверения и водительский стаж от трех лет. Власти предлагают не допускать к работе в карпулинге водителей с непогашенной или неснятой судимостью за тяжкие преступления. Также запрет на работу в сервисе предлагается неплательщикам штрафов за нарушения ПДД. От машин требуется наличие российских номеров и установленной системы ЭРА-Глонасс.

В новом законопроекте говорится, что платформы карпулинга в России должны контролироваться Ространснадзором. Предлагается обязать агрегаторов к информационному взаимодействию.

Платформы за нарушения тоже будут штрафоваться. Индивидуальных предпринимателей будут наказывать штрафами в размере 20-50 тысяч рублей. Для юридических лиц предлагаются штрафы в 100-200 тысяч рублей. За три нарушения предлагают наказание в видео аннулирования лицензии.

Иван Головин