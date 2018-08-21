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| | Водителей карпулинга предложили штрафовать за оплату услуг наличными

Водителей карпулинга предложили штрафовать за оплату услуг наличными

Сегодня, 12:04

Сервисы совместных поездок или карпулинга в России перейдут на безналичный расчет, если в стране примут законопроект ог осконтроле данной сферы.

Специалисты транспортного департамента Москвы разработали законопроект, предлагающий перевести сервисы карпулинга не безналичный расчет. Также столичные власти предлагают ввести аккредитацию для владельцев интернет-площадок и ввести размер предельной платы. Водителей, которые будут принимать плату за перевозки наличными, предлагают штрафовать на 5 000рублей.

Департамент также настаивает на том, чтобы водители имели национальные водительские удостоверения и водительский стаж от трех лет. Власти предлагают не допускать к работе в карпулинге водителей с непогашенной или неснятой судимостью за тяжкие преступления. Также запрет на работу в сервисе предлагается неплательщикам штрафов за нарушения ПДД. От машин требуется наличие российских номеров и установленной системы ЭРА-Глонасс.

В новом законопроекте говорится, что платформы карпулинга в России должны контролироваться Ространснадзором. Предлагается обязать агрегаторов к информационному взаимодействию.

 

Платформы за нарушения тоже будут штрафоваться. Индивидуальных предпринимателей будут наказывать штрафами в размере 20-50 тысяч рублей. Для юридических лиц предлагаются штрафы в 100-200 тысяч рублей. За три нарушения предлагают наказание в видео аннулирования лицензии.


Иван Головин
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