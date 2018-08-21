Трамп озвучил условия для снятия санкций с России

Мнения

Трамп озвучил условия для снятия санкций с России

Американский лидер заявил, что готов поднять вопрос о снятии санкций с РФ только в том случае, если

Коррупция, угрозы и наркотики: Россия погрязла в преступлениях депутатов

От Редактора

Коррупция, угрозы и наркотики: Россия погрязла в преступлениях депутатов

 За короткий период народные избранники из Зауралья, Смоленска и Череповца фигурировали в различных

Сюжеты:

Мать солистки «Ранеток» отдала ее в любовницы богатому покровителю «Это мощно»: «Реутовская стрекоза» Наталья Рудова снялась в сексуальной рекламе косметики «Сколько можно ноги раздвигать, позорище?»: Фанаты не оценили новый шпагат Волочковой в купальнике Анджелина Джоли обвинила супругу Джорджа Клуни в краже личности «Он ворвался в мою жизнь, чтобы спасти»: Королева показала, как Тарзан «изгнал» из нее «демонов» Девичья глупость и нелюбовь к себе: Анфиса Чехова предупредила о вреде средств для похудения «Идеальная»: Анюта Рай в белом кружевном боди восхитила поклонников Пришельцы следят за землянами?: В Аризоне заметили три странных НЛО «Я не ставлю рамок»: Ольга Бузова рассказала о геях и сексе на шоу «Замуж за Бузову» Apple даст поклонникам iPhone более быструю беспроводную зарядку «Максим - Вы романтик»: Галкин поразил фанатов эффектным видео в Instagram Snapchat дал сбои по всему миру
| | На Нюрбургринге заметили новый "заряженный" хэтчбек BMW M140i

На Нюрбургринге заметили новый "заряженный" хэтчбек BMW M140i

Сегодня, 23:00

В сеть утекли новые шпионские фотографии нового спортивного хэтчбека BMW M140i. «Заряженный» хэтчбек, покрытый плотной камуфляжной пленкой, засветился на легендарной гоночной трассе Нюрбургринг.

После того, как обнародовали первую информацию о новом хэтчбеке, новых сведений не поступало. Отмечается, что шпионские снимки говорят о том, что автомобиль пока еще находится на этапе разработки.

Черты внешности новинки невозможно рассмотреть из-за камуфляжа. Вероятно, новый BMW M140i обзаведется новейшей оптикой, развитым обвесом и некоторыми другими особенностями пакета M Performance.

 

 

 

 

 

 

Стоит напомнить, что новый BMW M140i обустроят переднеприводным механизмом. Новая архитектура, которая легла в основу «заряженного» хэтчбека, позволила увеличить пространство для ног водителя и задних пассажиров. Премьера спортивного хэтчбека пройдет на Парижского автосалона, который откроется в конце 2018 года.


Дмитрий Павличко
Новости по теме
В сеть попали очередные шпионские фото нового Mercedes-Benz GLS
В сеть попали очередные шпионские фото нового Mercedes-Benz GLS

В глобальную сеть просочились новые шпионские фотографии немецкого Mercedes-Benz GLS, заснятого в ходе прохождения дорожных тестов. Новый автомобиль покрыт…

Mercedes-Benz GLS 2019 заметили на тест-драйве на Нюрбургринге
Mercedes-Benz GLS 2019 заметили на тест-драйве на Нюрбургринге

В интернет просочились шпионские фотографии нового кроссовера Mercedes-Benz GLS, сделанные в ходе тест-драйва на немецкой экстремальной трассе Нюрбургринг. Об…

Опубликованы шпионские фотографии нового Renault Clio
Опубликованы шпионские фотографии нового Renault Clio

Разработка нового Renault Clio продолжается, и он накануне попался фотошпионам во время испытаний. Автомобильные папарацци запечатлели прототип хэтчбека, и их…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости