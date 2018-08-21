На Нюрбургринге заметили новый "заряженный" хэтчбек BMW M140i

В сеть утекли новые шпионские фотографии нового спортивного хэтчбека BMW M140i. «Заряженный» хэтчбек, покрытый плотной камуфляжной пленкой, засветился на легендарной гоночной трассе Нюрбургринг.

После того, как обнародовали первую информацию о новом хэтчбеке, новых сведений не поступало. Отмечается, что шпионские снимки говорят о том, что автомобиль пока еще находится на этапе разработки.

Черты внешности новинки невозможно рассмотреть из-за камуфляжа. Вероятно, новый BMW M140i обзаведется новейшей оптикой, развитым обвесом и некоторыми другими особенностями пакета M Performance.

Стоит напомнить, что новый BMW M140i обустроят переднеприводным механизмом. Новая архитектура, которая легла в основу «заряженного» хэтчбека, позволила увеличить пространство для ног водителя и задних пассажиров. Премьера спортивного хэтчбека пройдет на Парижского автосалона, который откроется в конце 2018 года.

Дмитрий Павличко