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| | От Ростова требуют почти 11 млн рублей за шаттлы на ЧМ-2018

От Ростова требуют почти 11 млн рублей за шаттлы на ЧМ-2018

Сегодня, 11:27

В «Ростовпассажиртрансе» намерены отсудить у администрации Донской столицы деньги за перевозки болельщиков на ЧМ-2018.

Компания «Ростовпассажиртранс» требует от администрации Ростова-на-Дону почти 11 млн рублей за оказание услуг по перевозке болельщиков автобусами-шаттлами на ЧМ-2018. Фирма уже подала иск в арбитраж.

Известно, что «Ростовпассажиртранс» и администрация Ростова-на-Дону заключили соглашение, по которому шаттлы фирмы перевозили болельщиков на ЧМ-2018. Теперь компания заявила, что заказчик не выполняет свои обязательство по условиям договора. Исполнитель требует от ростовской администрации выплатить задолженность в размере 10 800 000 рублей. Иск перевозчика уже приняли к производству. 11 сентября состоится первое заседание по делу.


Иван Головин
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