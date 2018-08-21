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| | С момента открытия по Крымскому мосту проехало более 2 млн машин

С момента открытия по Крымскому мосту проехало более 2 млн машин

Сегодня, 11:08

Крымский мост через Керченский пролив открыли только в мае текущего года, завершив строительство раньше времени. 21 августа во вторник по мосту проехал двухмиллионный автомобиль.

Всего в сутки по Крымскому мосту проезжает порядка 29 300 машин. С открытия по мосту проехало 2 028 000 авто. В мае большой поток машин ехал с Краснодарского края, теперь, когда курортный сезон подходит к концу большинство машин едет с Крыма. В период с 14 по 20 августа в сторону полуострова проехало 98 000 ТС, а в сторону материка двигалось 111 000 авто.

Открытие Крымского моста состоялось 15 мая, когда президент России Владимир Путин проехал на грузовике. Движение по трассе запустили на следующий день. На данный момент по новой дороге разрешено передвигаться только легковым авто и пассажирским автобусам. Грузовые машины смогут ездить по Крымскому мосту только с октября.

Что касается железной дороги через Керченский пролив, то её открытие запланировано на следующий год.


Татьяна Рязанская
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