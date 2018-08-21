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| | Специалисты сравнили BMW M3 CS и Audi RS4 в поединке

Специалисты сравнили BMW M3 CS и Audi RS4 в поединке

Сегодня, 20:00

Эксперты одного из зарубежных изданий решили выяснить, как ведут себя на дороги немецкие автомобили – седан BMW M3 CS и универсал Audi RS4 Avant. Обе машины имеют разные типа кузова, и потому их нельзя назвать прямыми соперниками.

В моторном отсеке седана BMW M3 CS разместился трехрядный 6-цилиндровый двигатель с отдачей 460 лошадиных сил, работающий в тандеме 7-скоростным «роботом» с задним приводом. Универсал Audi RS4 Avant оснастили 450-сильным агрегатом, который приводится в действие 8-ступенчатой автоматической трансмиссией с полным приводом.

Первый автомобиль до первой «сотни» берет разгон за 3,9 секунды, вторая машина набирает первую «сотню» за 4,1 секунды. При старте седан отличается недостаточным сцеплением с дорожным покрытием, но позже обставил универсал на трассе, так как BMW M3 CS имеет хорошее сцепление с дорогой на второй передаче.


Дмитрий Павличко
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