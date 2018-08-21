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| | Выжить любой ценой: Почти на всех участках М4 «Дон» не ловит мобильный интернет

Выжить любой ценой: Почти на всех участках М4 «Дон» не ловит мобильный интернет

Сегодня, 10:31

Пользователи уже не в первый раз жалуются на то, что испытывают проблемы с покрытием, причем происходит это практически у всех операторов.

 

Больше всего жалоб поступило от пользователей, которые используют услуги, предоставляемые «Мегафон». «Трафик автомобилей хороший через Павловск и Лосево. Проехали там час назад. Интернет от Мегафон, правда, не ловит совсем», - рассказал один из пользователей на просторах социальной сети «ВКонтакте».

Ситуация значительно лучше у тех, кто выбрал для связи оператора МТС, ведь он стал первым из российских, кто обеспечил на всем протяжении трассы М4 «Дон» не только устойчивую голосовую связь, но также и надежный доступ к мобильному интернету. По крайне мере, именно так говорится в пресс-релизе компании.

На деле же ситуация, конечно, значительно лучше, чем у «Мегафона», но тем не менее, пользователи признаются, что интрнет есть - «значек светится» - хотя соединение или отсутствует вовсе или очень медленное. Отмечается, что все, кто проезжает по территории Воронежской области может комфортно выходить во всемирную сеть со смартфона или планшета, использовать различные мессенджеры и социальные сети, просматривать видео, загружать приложения.

Пока что максимальная скорость в сети МТС, согласно официальным данным, составляет 70 Мбит/с. В сети подобные сложности у многих вызывает опасение, ведь в дороге без мобильного интернета порой очень сложно, особенно, когда не знаешь пути. На ум приходит только одна фраза: «Выжить любой ценой». Некоторые отметили, что искренне надеются на улучшение ситуации, но произойдет это явно не в ближайшем будущем.


Николай Офицеров
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