В Екатеринбурге в сентябре появится каршеринг YouDrive

Жители Екатеринбурга смогут брать в поминутную аренду премиальные автомобили. Это станет возможным благодаря компании YouDrive, которая в следующем месяце начнет работать в столице Урала.

По словам главы YouDrive Бориса Голикова, Екатеринбург представляет собой развитый большой город с обеспеченным населением, знакомым с каршерингом благодаря другим сервисам («Делимобиль», «URAмобиль»), работающим в городе. YouDrive появится в столице Урала до середины сентября, и отличается от конкурентов тем, что будет предлагать премиальные автомобили.

Первым городом для YouDrive стала Москва. Далее компания расширила географию на Петербург и Сочи, а теперь добралась до Екатеринбурга. Изначально сервис будет насчитывать в столице Урала 10 машин Smart Fortwo и 40 автомобилей Forfour. Часть из них будет специально закуплена для города. Некоторые машины приедут в Екатеринбург из Москвы.

К слову, московский и петербуржский автопарки YouDrive содержат автомобили BMW 2, MINI Cooper, Mercedes-Benz A180 и несколько электрокаров BMW i3. Со временем разнообразнее станет и уральский автопарк оператора. Уже в следующем году он должен быть расширен до 300-500 машин, среди которых будут не только Smart, но и другие модели.

Иван Головин