«Подставные старухи» и детский труд: Жителей Лосево обвиняют в «диверсиях» на М4 «Дон»

Сельчане жалуются на горы мусора, а водители обвиняют жителей Лосево в умышленной организации пробок.

Участок в районе Лосево на федеральной трассе М4 «Дон» знает практически каждый российский водитель – постоянные пробки значительно увеличивают время поездки по магистрали «Москва – Ростов». Вместе с тем как водители, так и жители Лосево, в социальных сетях продолжают обвинять друг друга во всех бедах.

По теме: Выжить любой ценой: Почти на всех участках М4 «Дон» не ловит мобильный интернет Пользователи уже не в первый раз жалуются на то, что испытывают проблемы с покрытием, причем происходит это практически у всех операторов.

Жители Лосево в сети «ВКонтакте» жалуются на то, что застрявшие в пробке водители мусорят под их домами и даже не стесняются справлять там нужду – автомобилисты экономят на платных туалетах. «Наш дом – не туалет. Скорее бы уже объезд построили» – жалуются раздосадованные сельчане.

Вместе с тем сами автомобилисты уверены, что строительство объезда напротив невыгодно местным. Водители считают, что жители Лосево наживаются на «диверсиях», «торгуя путями объезда» и открывая придорожные ларьки. Многие водители считают, что огромные пробки – дело рук самих лосевцев.

Водители, часто ездящие по М4 «Дон», рассказывают, что в одном и том же месте довольно часто «ломается» один и тот же «Жигуль», что становится причиной пробки. Помимо этого, автомобилисты заметили небывалую пешеходную активность в относительно небольшом селе.

«Село небольшое, но по пешеходному переходу всегда кто-то бегает. Такое чувство, что подставные старухи за 500 рублей в день просто ходят туда-сюда» – уверены водители.

Также автомобилисты уверены, что в Лосево процветает детский труд – почти всегда пути объезда пробок показывают дети 11-14 лет.

Васисуалий Мурчалов