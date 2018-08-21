Трамп озвучил условия для снятия санкций с России

Мнения

Трамп озвучил условия для снятия санкций с России

Американский лидер заявил, что готов поднять вопрос о снятии санкций с РФ только в том случае, если

Коррупция, угрозы и наркотики: Россия погрязла в преступлениях депутатов

От Редактора

Коррупция, угрозы и наркотики: Россия погрязла в преступлениях депутатов

 За короткий период народные избранники из Зауралья, Смоленска и Череповца фигурировали в различных

Сюжеты:

Выжить любой ценой: Почти на всех участках М4 «Дон» не ловит мобильный интернет Снова позор: Стилисты сравнили прическу Меган Маркл с рваными джинсами «Диктатор с детскими ножками»: Собчак показала «укороченные» неудачным платьем ноги «Чудовище, а не красавица»: Анна Седокова без макияжа распугала фанатов Сексологи выяснили самые оскорбительные формы супружеской измены Сегодня мусульмане всего мира отмечают великий праздник Курбан-байрам Очевидцы из Нью-Йорка сняли на видео гигантский НЛО «Разводилы» на приорах: На участке М4 «Дон» мошенники специально создают аварийные ситуации Ученые: Офисная работа может наносить серьезный вред здоровью «Шифруется»: жена Пескова скрывает свою геолокацию вне России из-за критики фанатов «Жуткая старуха»: 69-летняя Алла Пугачёва взбесила фанатов короткими кожаными шортами «Мамина ксерокопия»: Ксения Бородина шокировала сходством с дочерью
| | «Подставные старухи» и детский труд: Жителей Лосево обвиняют в «диверсиях» на М4 «Дон»

«Подставные старухи» и детский труд: Жителей Лосево обвиняют в «диверсиях» на М4 «Дон»

Сегодня, 10:02

Сельчане жалуются на горы мусора, а водители обвиняют жителей Лосево в умышленной организации пробок.

Участок в районе Лосево на федеральной трассе М4 «Дон» знает практически каждый российский водитель – постоянные пробки значительно увеличивают время поездки по магистрали «Москва – Ростов». Вместе с тем как водители, так и жители Лосево, в социальных сетях продолжают обвинять друг друга во всех бедах.

Жители Лосево в сети «ВКонтакте» жалуются на то, что застрявшие в пробке водители мусорят под их домами и даже не стесняются справлять там нужду – автомобилисты экономят на платных туалетах. «Наш дом – не туалет. Скорее бы уже объезд построили» – жалуются раздосадованные сельчане.

Вместе с тем сами автомобилисты уверены, что строительство объезда напротив невыгодно местным. Водители считают, что жители Лосево наживаются на «диверсиях», «торгуя путями объезда» и открывая придорожные ларьки. Многие водители считают, что огромные пробки – дело рук самих лосевцев.

Водители, часто ездящие по М4 «Дон», рассказывают, что в одном и том же месте довольно часто «ломается» один и тот же «Жигуль», что становится причиной пробки. Помимо этого, автомобилисты заметили небывалую пешеходную активность в относительно небольшом селе.

«Село небольшое, но по пешеходному переходу всегда кто-то бегает. Такое чувство, что подставные старухи за 500 рублей в день просто ходят туда-сюда» – уверены водители.

Также автомобилисты уверены, что в Лосево процветает детский труд – почти всегда пути объезда пробок показывают дети 11-14 лет.


Васисуалий Мурчалов
Новости по теме
В Лосево на трассе М-4 «Дон» засняли ночные огни огромной пробки
В Лосево на трассе М-4 «Дон» засняли ночные огни огромной пробки

В сети опубликовали фотографии с ночными огнями пробок на трассе М-4 «Дон» в Лосево. Эта дорога ведет к морю, и многие автомобилисты жалуются на её…

На трассе «Дон» возле Лосево образовалась 15-километровая пробка
На трассе «Дон» возле Лосево образовалась 15-километровая пробка

Июль отличается большим количеством отпусков, в которые россияне отправляются к морю. Жители Воронежской области сообщили о пробке на трассе «Дон» длинной в 15…

Наглый обман на трассе М4 «Дон»: Автомобилисты предупредили об очередной мошеннической схеме
Наглый обман на трассе М4 «Дон»: Автомобилисты предупредили об очередной мошеннической схеме

 Как не застрять в пробке, не остаться без денег и с пробитыми шинами рассказали россияне в соцсетях.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости