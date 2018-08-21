Changan разработал обновление для кроссовера Changan CS55

Китайский автопроизводитель Changan разработал обновление для кроссовера CS55. Представители бренда опубликовали первые фото модели, а также раскрыли основные характеристики рестайлинговой версии.

Changan CS55 является самой продаваемой моделью бренда. Обновленный кроссовер сохранил прежние размеры: длина – 4 500 мм, ширина – 1 855 мм, высота – 1 690 мм, база колес – 2 650 мм.

Особенностью нового Changan CS55 стала решетка радиатора с матричной структурой, на которой разместили эмблему марки. В салоне появился новый руль, панель приборов в цифровом исполнении, доработанная система мультимедиа. Для клиентов предложили новые варианты отделки интерьера.

Список оснащения пополнился системой предотвращения столкновений, адаптивным круиз-контролем, светодиодной оптикой, системой кругового обзора. Линейка двигателей осталась прежней: турбодвигатель объемом 1,5 литра с отдачей в 156 «лошадей» в паре с МКПП или АКПП на шесть скоростей.

Доступно переднее и полноприводное исполнение. Уже в сентябре обновленный Changan CS55 появится на китайском рынке. Стоимость модели пока не известна.

Татьяна Рязанская