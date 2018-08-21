Isuzu в Мельбурне представила экстремальные пикапы и внедорожник Concept X

Японская машиностроительная компания Isuzu привезла в Мельбурн два прототипа экстремальных автомобилей, получивших общее название Concept X. Экстремальными машинами стали внедорожник и пикап.

В основу пикапа легла архитектура модели Isuzu D-Max, а размеры авто составили 5500X2150X2100 миллиметров, а клиренс машины равен 370 мм. Угол въезда пикапа достигает 49,7 градусов, а угол съезда составил 38,5 градусов. Внедорожник построили на платформе 7-местного автомобиля Isuzu MU-X, который предлагается на австралийском авторынке. Длина внедорожника уменьшилась на 500 мм, а угол съезда автомобиля составил 37,3 градуса.

Более подробной информации о концепте Isuzu Concept X пока нет. Оба автомобиля обзавелись модернизированными панелями кузова, электрической лебедкой WARN Zeon 10-S Platinum. Пикап обладает абсолютно другой грузовой платформой. Также оба концепта оснастили 5-рычажной подвеской, амортизаторами с наружным резервуаром на 60 мм, 20-дюймовыми колесными дисками, «обутыми» в 38-дюймовые внедорожные покрышки Toyo Open Country и тормозными механизмами TBS Racing.

Подкапотное пространство пикапа и вседорожника займет 4-цилиндровый дизельный мотор объемом 3,0 литра с производительностью в 176 «лошадок». Двигатель приводится в действие 6-скоростной АКПП Aisin. Войдут ли в серию машины Concept X неизвестно.

Дмитрий Павличко