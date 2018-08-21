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| | К 2020 году американская армия получит пилотируемые беспилотные автоколонны

К 2020 году американская армия получит пилотируемые беспилотные автоколонны

Сегодня, 08:29

Американская армия получит к 2020 году 70 самоуправляемых военных грузовиков. Военные колонны часто подвергаются нападениям, но беспилотные автомобили призваны уменьшить потери от атак.

Инженеры американской компании Oshkosh трудятся над системами автономного управления Robotic Research, которые будут внедрены в 10 большегрузов M1075 PLS. Благодаря таким устройствам, традиционные грузовые автомобили станут беспилотниками. К концу 2019 года автомобили выведут на тесты.

После того, как армия получит на вооружение автономные грузовики, их начнут испытывать на полигонах. В ходе тестов, военные сформируют колонны из десяти автомобилей, которые будут управляться пилотами. В 2014 году американские военные и специалисты фирмы Lockhead Martin первый раз протестировали грузовую автоколонну в штате Техас.


Дмитрий Павличко
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