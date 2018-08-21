«Ловушка с дорожными знаками»: На видео попал «развод» от ДПС на М4 «Дон»

Недобросовестные сотрудники ДПС пользуются невнимательностью водителей и неудобным расположением дорожных знаков.
Пользователи социальных сетей раскрыли схему мошенничества, организованную сотрудниками ГАИ на федеральной трассе М4 «Дон». Сообщается, что ловушка с дорожными знаками рассчитана на невнимательных водителей.
Одно из таких мест расположено на заправке ТНК в районе села Алексеево-Лозовское. Выезд с заправки намеренно организован таким образом, что свернуть можно только на параллельную трассу – многие водители попросту начинают ехать не в том направлении, куда двигались изначально.
С большой вероятность невнимательный водитель теряется и совершают левый поворот, запрещённый неудобно расположенным дорожным знаком.
В нескольких десятках метров от злополучной заправки расположен пост ДПС, а невнимательный водитель мгновенно получает штраф или предложение «решить проблему на месте».
В комментариях к записи автомобилисты заметили, что такой «развод» действует на всей трассе М4 «Дон», а сотрудники ДПС не спешат наводить порядок с дорожными знаками. Помимо этого, по мнению пользователей, заправки – также «в доле».