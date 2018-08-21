В Самаре в ДТП пострадали женщина и ребенок

20 августа вечером в Самаре произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие. В результате пострадала женщина и ребенок.

Авария случилась рядом с домом №30 на Московском шоссе. 68-летний мужчина, управляя российским автомобилем марки LADA Kalina врезался в движущийся впереди корейский кроссовер KIA Sportage. Автомобили ехали от Крутых Ключей в направлении Мехзавода. После столкновения KIA Sportage въехал в Volkswagen Polo, который был перед ним, а затем корейская машина вылетела в левый отбойник.

В ДТП пострадали пассажиры KIA Sportage – 32-летняя женщина и девочка 10 лет. Кроме них в списке пострадавших числится и обладатель LADA Kalina. Они доставлены в медицинское учреждение.

На месте аварии работают правоохранители, инициировавшие проверку. Полицейские нашли свидетелей ДТП и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Дмитрий Павличко