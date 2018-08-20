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| | «И смех, и грех»: Верующие переборщили с религиозностью в туалете на М4 «Дон»

«И смех, и грех»: Верующие переборщили с религиозностью в туалете на М4 «Дон»

Сегодня, 22:26

«Спаси Вас Бог за то, что не засоряете унитаз», - гласит объявление в туалете заправки «Татнефть».

 Водители, следующие по трассе М4 «Дон», заметили необычное и смешное объявление, приклеенное на стену в туалете заправки «Татнефть». Изначально надпись благодарила за то, что посетители общественного туалета не выбрасывают средства личной гигиены в унитаз. Однако, верующие хотели придать значимости словам благодарности и изменили написанное. В итоге получилось: «Спаси Бог Вас за то, что не выбрасываете средства личной гигиены в унитаз».

«И смех, и грех», «Как же просто сейчас заслужить божественное спасение», - писали комментаторы под фото с измененным объявлением, намекая, что верующие переборщили с религиозностью. Не известно, стали ли посетители действительно меньше засорять унитазы или даже перспектива «спасения» не смотивировала вести себя культурно в местах общественного пользования.

Проблема со справлением естественной нужды действительно остро строит для водителей и пассажиров трассы М4 «Дон». В соцсетях женщины жалуются, что мужчины ходят в туалет у дороги, даже не отворачиваясь от проезжей части и не уходя в кусты. Между тем мужчины сетуют, что туалеты на заправках часто не работают из-за засоров или же находятся в плачевном состоянии.


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