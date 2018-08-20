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| | Губернатор Кубани хочет "забить" на М-4 "Дон" и её ремонт

Губернатор Кубани хочет "забить" на М-4 "Дон" и её ремонт

Сегодня, 21:40

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев рассказал, как он видит будущее трассы М-4 «Дон» во время заседания Совета при полномочном представителе президента России в ЮФО в Ростове.

 

Чиновник сообщил, в этом году Краснодарский край принял 15 млн туристов. Трасса М-4 «Дон» оказалась чрезмерно загруженной. На ней возникали огромные дорожные пробки, водители постоянно жаловались. В Сети даже начали публиковать информацию, как проводить время в заторах на этой трассе. Улучшить положение помогут только системные решения. Губернатор Кубани убежден, нужно реконструировать старые дороги и строить новые. Трасса Майкоп-Туапсе обеспечит быстрый доступ к Черноморскому побережью. Ее можно сделать платной и регион получит дополнительные финансовые средства.

Кондратьев хочет «забить» на М-4 «Дон» и отказаться от её ремонта, поскольку это невыгодное дело. В социальных сетях данную трассу назвали «дорогой смерти». Она считается одной из самых опасных в России. по мнению губернатора, если не начать строительство обходных путей Донской столицы, то деятельность города просто остановится. Если удастся воссоздать другие дороги, то поток машин на М-4 «Дон» существенно сократиться и ее потребуется ремонтировать гораздо реже.


Домбровский Сергей
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