Zotye запустила продажи нового трёхрядного кроссовера Traum Seek 5

Компания Zotye вывела на рынок новый семиместный кроссовер Traum Seek 5, который предлагается в восьми комплектациях. Он стал третьим автомобилем, выпускаемым под брендом Traum.

Китайская марка Traum ориентирована на молодых водителей и относится к премиальному сегменту. Внешне новый Traum Seek 5 во многом схож с Roewe RX5, зато новинка получила оригинальный интерьер.

Кроссовер имеет следующие габариты: 4 771х1 859х1 735 мм, при этом размер колёсной базы достигает 2 800 мм. Под капотом автомобиля устанавливается 1,5-литровый агрегат от Mitsubishi мощностью 150 лошадиных сил. В паре с мотором могут работать 6-ступенчатая механическая или автоматическая КПП. Модель не предлагается в полноприводной модификации.

Новый Traum Seek 5 порадует климат-контролем, запуском двигателя с кнопки, функцией экстренного торможения, электронным стояночным тормозом, светодиодными фарами, камерами кругового видеообзора, 18-дюймовыми легкосплавными дисками и мультимедийным центром с голосовым управлением.

В базовой версии автомобиль стоит всего 77 900 юаней (около 757 000 рублей), а «топовый» вариант обойдётся в 128 900 юаней (1 252 000 рублей).

Яна Васильева