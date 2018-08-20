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| | Водители рассказали, чем занимаются в пробках на трассе М-4 «Дон»

Водители рассказали, чем занимаются в пробках на трассе М-4 «Дон»

Сегодня, 18:53

Оказалось, в заторах можно провести время с пользой или повеселиться.

 

Владельцы машин пишут в соцсетях, чем они занимаются в дорожных заторах. Прежде всего рекомендуют расслабиться, поскольку портить себе нервы из-за простоев совершенно не обязательно. Даже в дорожных пробках можно не тратить время попусту. Водитель должен заранее подготовиться к езде по трассе М-4 «Дон». Для этого нужно взять с собой ноутбук, литературное произведение, а смартфон у современных людей всегда под рукой. Юзеры советуют заняться самообразованием путем прослушивания аудиокниг. Если загружать мозг знаниями не хочется, то можно наслаждаться любимой музыкой.

Некоторые умудряются в салоне авто делать физические упражнения. Для этого требуется попеременно напрягать различные группы мышц. В том числе эффективной называют зарядку для глаз. В дорожных пробках на трассе М-4 «Дон» нередко изучают иностранные языки. В обычной обстановке многие ленятся заниматься самообразованием, а вот в заторе мозг начинает активно искать способ получить дополнительную информацию.

Если за рулем сидит девушка, то дорожная пробка является идеальным временем посмотреть на себя в зеркальце и привести в порядок внешний вид. В салоне машины можно утолить голод и жажду. Некоторые водители во время вынужденного простоя наводят порядок в бардачке.


Домбровский Сергей
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