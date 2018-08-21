Tesla намерена выпустить бюджетный электрокар через три года

Американская компания Tesla планирует выпустить электрокар с ценником не выше 25 000 долларов уже через три года. Такое заявление Илон Маск сделал в ходе интервью видеоблогеру Маркесу Браунли.

Как отметил глава компании, чтобы успеть создать бюджетную новинку за намеченный срок, Tesla должна «полностью пересмотреть правила игры» и использовать новые инженерные решения. Сегодня самым бюджетным автомобилем Tesla является Model 3. Во время презентации Маск обещал, что серийный электромобиль будет продаваться по цене не более 35 000 долларов. Однако цены на такую модель превышают 50 000 долларов.



Уже через два года выйдет Tesla Model Y, этот кроссовер окажется в модельном ряду на ступень ниже Model X. Чтобы ускорить процесс создания новинки, американцы используют для неё уже существующую платформу.

Ряд дизайнерских и технических решений кроссовер унаследует от «старшей» модели. К примеру, Model Y получил двери «крылья сокола». Ожидается, что модель получит по одному электромотору на каждую ось и будет доступна с батареями разной ёмкости.

Яна Васильева