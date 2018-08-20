«На Кущевском все спокойно»: Истерию вокруг «зловещего» поста на М4 развеяли туристы

Трасса М4 «Дон» уже «обросла» легендами о мошенниках и гаишниках-«разводилах», из-за которых некоторые автомобилисты страшатся ее, а другие называют «поездкой в тюрьму». О реальном положении вещей в соцсетях рассказали туристы.

Трасса М4 «Дон» стала настоящим кошмаром россиян. В Сети ее называют «логовом для жуликов», а «бывалые» автомобилисты едва ли не каждый день рассказывают о новых мошеннических схемах и предупреждают, где чаще всего орудуют злоумышленники. Недавно стало известно еще об одном месте «разводил» - Кущевском посту. При этом, по сообщениям пользователей, «орудуют» там не обычные мошенники, а сотрудники ДПС. Водители рассказали, что все автомобили они подвергают усиленному досмотру, а иногда подбрасывают ничего не подозревающим автомобилистам наркотические вещества. Чтобы «мирно» решить проблему, гаишники требуют фантастические суммы – от 300 тысяч до миллиона рублей.

Несмотря на то, что после этих сообщений пользователи неоднократно публиковали в соцсетях опровержения, некоторые автомобилисты продолжают считать Кущевский пост «дорогой в тюрьму». Недавно туристы снова развеяли истерию вокруг «зловещего» места. Пользователь соцсети «ВКонтакте» проинформировал, что «на Кущевском все спокойно». Он сообщил, что его отпуск закончился, и ему пришлось преодолеть маршрут Кострома - Новый Афон - Кострома. Единственное, на что пожаловался мужчина – медленный проезд на некоторых пунктах. Он уточнил, что за две поездки – на отдых и с него – его ни разу не останавливали сотрудники ДПС, в том числе и на Кущевском посту: «За всю дорогу ни разу не увидел ни одной «полосатой» палки, перед своим капотом. На кущевском все спокойно».

Следует отметить, что для тех, кто все равно опасается гаишников, пользователи также нашли выход: при проезде поста ДПС «знатоки» советуют закрывать все окна и двери, так как сотрудники ДПС не имеют права касаться личных вещей и автомобиля, а досмотр должен проводиться в присутствии понятых.

Виктория Озерова