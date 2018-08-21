Mercedes-Benz Sprinter переделали во внедорожный дом на колёсах

Тюнеры из калифорнийского ателье Lexani Motorcars показали результаты своей работы над Mercedes-Benz Sprinter. Популярный фургон переделали в настоящий дом на колёсах.

Проект назвали LM-EXTV, что является аббревиатурой от «extreme terrain vehicle». Мастера отметили, что подобный автомобиль было решено построить потому, что спрос на передвижные дома сегодня растёт.

Специалисты Lexani работали над переделкой Mercedes-Benz Sprinter в течение года. Машина получила полный привод, 20-дюймовые кованый диски оригинального дизайна и 33-дюймовые шины для бездорожья.

На крыше фургона разместился багажник, солнечная батарея и светодиодные панели. Помимо этого, автомобиль оснастили лестницей на крышу, подножками и кенгурятником. В салоне использовалась отделка из замши и карбоновые вставки.

Внутри автомобиля разместились два дивана, телевизор диагональю 24 дюйма с Apple TV, DVD-плеер, точка доступа Wi-Fi, холодильник, микроволновка, кондиционер, USB-порты и три 110-вольтовые розетки. К сожалению, в компании не уточнили стоимость такого дома на колёсах.

Яна Васильева