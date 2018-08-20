Стыд России: Лиза Пескова тонко «троллит» Путина после зажигательных танцев в Австрии

Мнения

Стыд России: Лиза Пескова тонко «троллит» Путина после зажигательных танцев в Австрии

 Дочь главного чиновника России позволяет себе непозволительное. Высмеивать президента разрешено не

Коррупция, угрозы и наркотики: Россия погрязла в преступлениях депутатов

От Редактора

Коррупция, угрозы и наркотики: Россия погрязла в преступлениях депутатов

 За короткий период народные избранники из Зауралья, Смоленска и Череповца фигурировали в различных

Сюжеты:

Анна Седокова большим бюстом соблазнила итальянского певца Рамазотти «Украинский флаг на попе»: Светлана Лобода вызвала фурор в Сети провокационными штанами Ученые создали микроскопическую версию «Мона Лизы» при помощи миллионов бактерий Стыд России: Лиза Пескова тонко «троллит» Путина после зажигательных танцев в Австрии Ученые разработали биоразлагаемую батарею для эффективного теста на ВИЧ На зависть Кейт Миддлтон: Свадебное платье Меган Маркл станет украшением королевской выставки Звезда телесериала «Универ. Новая общага» снова стала мамой «Позор»: Фанаты выяснили секрет «увеличения» груди Бузильды «Ты что, болеешь чем-то?»: Ведущую Машу Малиновскую фанаты заподозрили в анорексии «Повезло старому грузину»: Веру Брежневу фанаты снова сравнили с Ким Кардашьян Миллиардерша в гневе: Кайли Дженнер впервые прокомментировала слухи о расставании с возлюбленным «С голым торсом и соской во рту»: Стас Костюшкин празднует 47-летие
| | Слоупоки на М4-Дон: Медлительные водители на заправках вызвали раздражение

Слоупоки на М4-Дон: Медлительные водители на заправках вызвали раздражение

Сегодня, 16:49

Пользователь рассказал о том, что ему крайне тяжело совладать с собой, когда он сталкивается с «адовыми персонажами» на ставшей объектом мемов и шуток трассе.

 

«Вчера попадались просто адовые персонажи женского пола. Настоящие слоупоки. На АЗС поставила машину на заправку и ушла в туалет с огромной очередь, а по возвращению еще возмущалась, почему это ее мужики обзывают и негодуют. Вторая не могла оплатить заправку и разбиралась с проблемами минут 10. Все, конечно же, негодовали», - рассказал пользователь. Причем такие ситуации не единичные и встречаются сплошь и рядом, некоторые автомобилисты считают вполне нормальным поставить авто на заправку и уйти по своим делам минут на 15. Обычно такие водители даже не осознают, что создают неудобства своим попутчикам, а в некоторых случаях создают заторы. Особенно эта проблема коснулась М4 из-за возросшей популярности направления из столицы и центральных регионов страны на юга.

Также он дал другим водителям подсказку, как избегать долгих очередей на КПП, где оплачиваются платные участки дороги.

«Самый главный аттракцион - это залезть под TPASS без транспондера. Если вижу, что впереди меня туда лезет регион, от которого далеко М4-Дон, то лучше за ним не становиться, это правило пару раз сработало», - утверждает мужчина, жалуясь на медлительность водителей, передвигающихся по трассе.

«Задолбали эти чудики у заправок. Поставят авто на заправку и сидят кофе пьют», «На самом деле, ввел бы штраф, если они тупят так», - писали пользователи в социальных сетях, согласные с мнением водителя.

Ранее стало известно, что в Ростовской области у федеральных трасс скопились грузовики, которым запрещено передвигаться по автомагистралям с десяти утра до десяти вечера. Ездить они могут исключительно ночью. Связано это с тем, что температура днем в регионе достигает 32 градусов. В компании Автодор отмечают, что сделано это для того, чтобы грузовики не продавливали колею в дорожном покрытии.


Николай Офицеров
Новости по теме
Воронежец предупредил о заправочных мошенниках на трассе М4 «Дон»
Воронежец предупредил о заправочных мошенниках на трассе М4 «Дон»

Житель Воронежа предупреждает быть всем автомобилистам бдительнее на трассе М4 «Дон». В настоящий момент на заправках активизировались мошенники.

Газ только на М4 Дон: В Крыму на заправках могут отказать водителям с ГБО
Газ только на М4 Дон: В Крыму на заправках могут отказать водителям с ГБО

 Заправиться на полуострове можно только благодаря везению. 

Причина заторов на М4 раскрыта: На трассе «Дон» жулики наживаются на туристах, требуя деньги за объезд
Причина заторов на М4 раскрыта: На трассе «Дон» жулики наживаются на туристах, требуя деньги за объезд

Автомобилисты выяснили, что километровые и глухие заторы на федеральной трассе специально создают те, кто хочет разбогатеть. Мошенники требуют деньги за объезд…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости