Слоупоки на М4-Дон: Медлительные водители на заправках вызвали раздражение

Пользователь рассказал о том, что ему крайне тяжело совладать с собой, когда он сталкивается с «адовыми персонажами» на ставшей объектом мемов и шуток трассе.

«Вчера попадались просто адовые персонажи женского пола. Настоящие слоупоки. На АЗС поставила машину на заправку и ушла в туалет с огромной очередь, а по возвращению еще возмущалась, почему это ее мужики обзывают и негодуют. Вторая не могла оплатить заправку и разбиралась с проблемами минут 10. Все, конечно же, негодовали», - рассказал пользователь. Причем такие ситуации не единичные и встречаются сплошь и рядом, некоторые автомобилисты считают вполне нормальным поставить авто на заправку и уйти по своим делам минут на 15. Обычно такие водители даже не осознают, что создают неудобства своим попутчикам, а в некоторых случаях создают заторы. Особенно эта проблема коснулась М4 из-за возросшей популярности направления из столицы и центральных регионов страны на юга.

Также он дал другим водителям подсказку, как избегать долгих очередей на КПП, где оплачиваются платные участки дороги.

«Самый главный аттракцион - это залезть под TPASS без транспондера. Если вижу, что впереди меня туда лезет регион, от которого далеко М4-Дон, то лучше за ним не становиться, это правило пару раз сработало», - утверждает мужчина, жалуясь на медлительность водителей, передвигающихся по трассе.

«Задолбали эти чудики у заправок. Поставят авто на заправку и сидят кофе пьют», «На самом деле, ввел бы штраф, если они тупят так», - писали пользователи в социальных сетях, согласные с мнением водителя.

Ранее стало известно, что в Ростовской области у федеральных трасс скопились грузовики, которым запрещено передвигаться по автомагистралям с десяти утра до десяти вечера. Ездить они могут исключительно ночью. Связано это с тем, что температура днем в регионе достигает 32 градусов. В компании Автодор отмечают, что сделано это для того, чтобы грузовики не продавливали колею в дорожном покрытии.

Николай Офицеров