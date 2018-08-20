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| | Советы бывалых: Водители рассказали, как безнаказанно превышать скорость на М4 «Дон»

Советы бывалых: Водители рассказали, как безнаказанно превышать скорость на М4 «Дон»

Сегодня, 16:13

На одном из автомобильных форумов пользователь задал вопрос, как превышать скорость и не попасться камерам. Водители поспешили поделиться советами из личного опыта.

У многих российских водителей сложилось отрицательное отношение к камерам, фиксирующим нарушения ПДД, хотя главная функция таких устройств – сделать дороги безопаснее. Тем не менее автовладельцы злятся на камеры, когда им приходят «письма счастья».

На одном из автомобильных форумов житель Смоленска Максим поинтересовался, можно ли без риска получить штраф проехать по трассе М4 «Дон» со скоростью в 120 км/ч, тогда как максимально разрешённая скорость на этой автодороге – 110 км/ч.

Более опытные водители поспешили упокоить его, заверив, что превысить можно даже больше. «По идее 130 можно. +20», «Превышение на +19 км камера не берёт, я там всегда так езжу смело, там то свободно больше можно камер практически нету на том участке», – написали комментаторы.

Отметим, что камеры на трассе М4 «Дон» действительно не фиксируют нарушение, если скорость была превышена менее чем на 20 км/ч, хотя многие водители сбрасывают скорость, проезжая мимо камер, даже ниже максимально разрешённой.

При этом некоторые забывают, что камеры фотофиксации способны «засечь» нарушение не только в случае с приближающимся авто, но и с удаляющимся. Именно поэтому не стоит вдавливать педаль газа в пол сразу же после того, как устройство осталось позади.


Яна Васильева
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