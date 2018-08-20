«Мистическая дорога»: М-4 «Дон» сковали огромные пробки

Данная автомобильная трасса словно зачарованная, так как на ней не только образуются заторы, но и происходят ДТП.

Автодорогу М-4 «Дон» в разных местах сковали пробки. Некоторые пользователи назвали ее «мистической дорогой». Так, в стороне Воронежа появилась пробка, которая растянулась примерно на 10 километров. Причиной стал Крестный ход в Задонский монастырь Липецкой области. После того, как тысячи православных начали свое шествие, затор начал передвигаться и перекинулся на М-4 «Дон». Следующее происшествие, которое привело к заторам, три аварии под Ростовом. Движение машин стало очень медленным на Новочеркасском шоссе в Аксайском районе, также водители остановились возле ТЦ «Мега» в Ростове, и последнее происшествие в районе поселка Степного. Длинна данной пробки составила 17 километров, а авто двигались 15 километров в час.

Еще одним происшествие случившемся на М-4 «Дон» стала авария. На 297-м километре автомобиль марки «Мазда 3» врезался в ограждение трассы. В результате ДТП ранения получили как сам водитель, так и его пассажирка – девочка 16 лет. Пострадавших отвезли в клинику и оказали помощь, а после отпустили домой.

Анна Котова