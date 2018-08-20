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| | В Бурятии автомобиль сбил пешехода и уехал

В Бурятии автомобиль сбил пешехода и уехал

Сегодня, 14:59

В Бурятии молодой пешеход оказался под колесами автомобиля, который после инцидента уехал с места происшествия. Водителя через некоторое время задержали.

В Бичурском районе Бурятии автомобилем был сбит 19-летний пешеход. После происшествия водитель машины покинул место инцидента. По данным местных правоохранительных органов, ДТП имело место вечером 20 августа на улице Ленина в селе Бичура.

Известно, что автомобилем Toyota Vista, сбившим пешехода, управлял 22-летний водитель. Он уже задержан, и решается вопрос о заведения уголовного дела на него.

Сбитому молодому человеку помогли свидетели происшествия. Прибывшие на место инцидента медики госпитализировали пострадавшего с многочисленными травмами. О его нынешнем состоянии нет данных.


Иван Головин
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