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| | Audi отказалась от продаж машин с «механикой» в США

Audi отказалась от продаж машин с «механикой» в США

Сегодня, 14:54

В обозримом будущем Audi собирается прекратить продажи в США автомобилей с механической коробкой передач. Сегодня американцам доступны всего две модели на «механике» от немецкого премиального бренда.

С механической коробкой в США на сегодняшний день можно купить Audi A4 и A5 Coupe. Однако по данным сайта Car and Driver, уже в 2019 году такие версии моделей покинут американский рынок.

Дело в том, что на автомобили с МКПП приходится всего 5% от общего объёма продаж Audi в США. Конкурент немецкой компании Mercedes-Benz отказался от продажи моделей на «механике» в Штатах ещё пару лет назад. Однако BMW продолжает предлагать американским клиентам автомобили второй, третьей, четвёртой и шестой серии, оснащённые МКПП. Помимо этого, с трансмиссией такого типа в стране продаются премиальные Cadillac ATS, Genesis G70 и Jaguar F-type.

 

Компания Audi вскоре может отказаться от реализации моделей с механической КПП и в России. Пока россиянам доступны с такой коробкой передач седан и хэтчбек А3, А6 и A6 Avant, а также кроссовер Q3. Подобные модели по-прежнему продают на российском рынке и Mercedes-Benz, и BMW.


Яна Васильева
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