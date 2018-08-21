Опубликован видео-тизер электрического гиперкара Mercedes-Benz

Специалисты марки Mercedes-Benz работают над современным воплощением легендарной «Серебряной стрелы», и представят его в формате электрического гиперкара в Пеббл-Бич.

Шеф-дизайнер Mercedes-Benz Горден Вагенер в своем блоге в Instagram опубликовал видео-тизер электрического гиперкара, который в конце августа предстанет перед публикой на Конкурсе элегантности в Пеббл-Бич. Общественность уже знакома с машиной, так как «намёк» на нее ранее был представлен в формате футуристической скульптуры Aesthetics Progressive Luxury. Известно, что немецких машиностроителей на создание нового гиперкара вдохновила легендарная «Серебряная стрела» (гоночный болид Mercedes-Benz первой половины ХХ века).

Техническая составляющая гиперкара Mercedes-Benz не рассекречивается. Эксперты обратили внимание на хэштеги #SwitchToEQ и #eqsilverarrow в публикации Гордена Вагенера, которые указывают на то, что прототип будет электрическим, и выступит в качестве флагмана «зеленого» семейства EQ.

Внешняя составляющая гиперкара проектировалась с оглядкой на экспериментальный болид Mercedes-Benz W125 Rekordwagen. Данная машина в 1938 году под управлением пилота Рудольфа Караччиола на автобане в Германии разогнался до 432,7 км/ч.

В качестве первой товарной модели суббренда EQ выступит кроссовер EQC. Автомобиль получит электрическую силовую установку с аккумуляторами на 70кВт-ч. Запас хода машины составит не менее 480 км. Новинка отправится на рынок в следующем году.

Иван Головин