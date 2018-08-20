Новые "китайцы": GAG покажет марку Trumpchi на Московском автосалоне

Китайский автогигант GAG выведет на авторынок России свой бренд легковых машин Trumpchi, что подтвердили в российском офисе компании. Презентация марки состоится в конце августа на Московском автосалоне.

Сегодня россияне знают о GAC только по легкотоннажным грузовикам Gonow, однако вскоре ситуация изменится. Как рассказали журналистам топ-менеджеры двух дилерских центров, GAG уже ведёт переговоры с дилерами о продаже автомобилей Trumpchi.

В фирме «Азия Импорт», выполняющей роль генерального дистрибьютора GAC в РФ, подтвердили, что бренд Trumpchi будет представлен на грядущем автосалоне в Москве, подчеркнув, что будут продемонстрированы только легковые авто. В компании добавили, что на автосалоне пройдёт пресс-конференция, на которой будут раскрыты дальнейшие планы по завоеванию российского авторынка.

Отметим, что в модельный ряд Trumpchi входят как дорогие, так и бюджетные машины. Самым доступным является седан GA3S, который в Китае можно купить по цене от 80 000 юаней (порядка 780 000 рублей).

Вместе с тем премиальный флагманский внедорожник GS8 с салоном, отделанным кожей и натуральным деревом, продаётся в Поднебесной за 170 000-260 000 юаней (около 1 600 000-2 500 000 рублей). Эксперты считают, что Trumpchi сможет обойти конкурентов в России, если предложит максимум опций по минимальной цене.

Яна Васильева