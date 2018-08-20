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| | Aston Martin выпустит 25 «бондовских» DB5 со шпионскими гаджетами

Aston Martin выпустит 25 «бондовских» DB5 со шпионскими гаджетами

Сегодня, 12:32

Самым узнаваемым автомобилей Джеймса Бонда остаётся Aston Martin DB5. Британская марка сообщила, что выпустит 25 особых экземпляров этой модели, которые получат работающие шпионские устройства.

Спецверсию Aston Martin DB5 Goldfinger, названную в честь фильма о Бонде, в котором впервые появилось это купе, будут выпускать на заводе в городе Ньюпорт Пагнелл. Отметим, что партнёром автопроизводителя стала кинокомпания EON Productions, прославившаяся благодаря фильмам о Джеймсе Бонде.

Особый Aston Martin DB5 Goldfinger станет практически точной копией машины, которую миллионы могли увидеть на экране. Внесённые в модель изменения связаны с необходимостью придерживаться современных норм безопасности.

Кузов автомобиля окрасят в оригинальный серебряный оттенок Silver Birch. Главной особенностью спецверсии станет наличие шпионских гаджетов, как в фильме, к примеру, вращающихся номеров.

 

Всего компания выпустит 28 «бондовских» Aston Martin DB5, но на продажу отправятся 25 машин. По одному такому купе получат EON Productions и Aston Martin, ещё один такой автомобиль пустят с молотка на благотворительном аукционе. Стоимость одного экземпляра достигает 2 750 000 фунтов стерлингов (около 235,5 млн рублей).


Яна Васильева
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