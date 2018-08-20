Aston Martin выпустит 25 «бондовских» DB5 со шпионскими гаджетами

Самым узнаваемым автомобилей Джеймса Бонда остаётся Aston Martin DB5. Британская марка сообщила, что выпустит 25 особых экземпляров этой модели, которые получат работающие шпионские устройства.

Спецверсию Aston Martin DB5 Goldfinger, названную в честь фильма о Бонде, в котором впервые появилось это купе, будут выпускать на заводе в городе Ньюпорт Пагнелл. Отметим, что партнёром автопроизводителя стала кинокомпания EON Productions, прославившаяся благодаря фильмам о Джеймсе Бонде.

Особый Aston Martin DB5 Goldfinger станет практически точной копией машины, которую миллионы могли увидеть на экране. Внесённые в модель изменения связаны с необходимостью придерживаться современных норм безопасности.

Кузов автомобиля окрасят в оригинальный серебряный оттенок Silver Birch. Главной особенностью спецверсии станет наличие шпионских гаджетов, как в фильме, к примеру, вращающихся номеров.

Всего компания выпустит 28 «бондовских» Aston Martin DB5, но на продажу отправятся 25 машин. По одному такому купе получат EON Productions и Aston Martin, ещё один такой автомобиль пустят с молотка на благотворительном аукционе. Стоимость одного экземпляра достигает 2 750 000 фунтов стерлингов (около 235,5 млн рублей).

Яна Васильева