Обочечники атакуют: Любителей ездить по обочинам М4-Дон отпускают даже ДПСники

Представители закона даже перед очевидцами не стали задерживать обочечника и штрафовать.

Свою публикацию автор в соцсети посвятил «противникам обочины» и рассказал о том, что любителей ездить по обочине на М4 Дон отпускают даже ДПСники, не считая, что они нарушают закон.

«Пробка двигалась очень медленно и когда началась асфальтированная обочина, то многие стали ехать по ней, чтобы уйти на поворот. Нашелся правдолюбец, который стал на своем джипе перекрывать обочину. Мы его все равно объехали, но потом на повороте меня остановил экипаж ДПС с вопросом, почему я на обочине. На это я ответил, что нет смысла стоять в пробке, если нужно поворачивать направо. Мне сказали, что для поворота есть 30 метровая полоса торможения перед поворотом. Я ответил, что самим-то не смешно? Они улыбнулись и пожелали счастливого пути», - рассказал водитель во «ВКонтакте».

В комментариях на него посыпался шквал критики. Пользователей социальных сетей разозлило то, что человек так открыто рассказывает о том, что он, по сути, нарушил закон. Автора рассказа самого назвали обочечником и посчитали поведение автолюбителя на джипе правым, ведь он не пропускал любителей вклиниваться в пробку, чтоб быстрее пройти затор.

Многие отметили, что «обочечники атакуют». Некоторые встали на защиту водителя, заявив, что в сложившихся условиях на М4-Дон «любые средства хороши», потому некоторые и передвигаются по обочине. Тем более у него была причина в виде поворота направо, в действительности водитель, по его словам, и не собирался вклиниваться в пробку, как это делают часто любители обочин.

Николай Офицеров