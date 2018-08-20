Клиент приобрел Tesla Model 3 с одной коричневой дверью

«Страсти» вокруг Tesla Model 3 продолжаются. Один из покупателей электрокара столкнулся с грубым производственным браком.

«Жертва» брака сообщил, что его Tesla Model 3 имеет три дверных панели в нормальном белом цвете, однако одна из передних дверей имеет панель в коричневых тонах. Скептики не удивлены тем, что произошло с клиентом марки, ведь она выпускает «тройку» в спешке. Tesla пытается выйти на новый, более ускоренный темп производства Model 3, из-за чего, вероятно, жертвует качеством продукции.

Ранее неоднократно говорилось, что на производстве Tesla Model 3 постоянно выявляется брак, из-за чего выпуск модели замедляется. При этом Илон Маск неоднократно заявлял, что электрокар будет выпускаться тиражом не менее 5 000 единиц в неделю, однако на деле получалось не более 2 500 машин. Более того, согласно слухам, Tesla отказалась от заводской проверки тормозов и балансировки колес на «тройке». Кроме того, один из сотрудников компании утверждает, что Tesla Model 3 оснащается некачественными аккумуляторами.

На данный момент нет информации о том, как поступил клиент, которому «попалась» бракованная Tesla Model 3. Возможно, ему удалось обменять ее на электрокар без брака.

К слову, накануне Tesla сообщила, что выпустила 70 000 единиц Model 3. За последнюю неделю компания вышла на желаемый темп выпуска модели. Теперь Tesla намерены выйти на 6 000 собираемых «троек» в неделю.

Иван Головин