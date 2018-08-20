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| | В центре Саратова пять человек пострадали в "тройном" ДТП

В центре Саратова пять человек пострадали в "тройном" ДТП

Сегодня, 11:42

Накануне ночью на улице Кутякова в Саратове по вине водителя BMW произошло ДТП, в котором пять человек получили травмы. Об этом пишут местные издания со ссылкой на УГИБДД РФ по Саратовской области.

Сообщается, что около 03:40, двигаясь по улице Кутякова, 31-летний автомобилист на BMW 525 напротив дома №110/116 нарушил правила проезда перекрёстков и врезался в машину ЗАЗ Chance, которую отбросило на KIA Rio.
В результате ДТП пострадали две 27-летние пассажирки ЗАЗ, им потребовалась госпитализация. Двум пассажирам из Kia и BMW была оказана медицинская помощь на месте. Помимо этого, днём врачей посетил водитель ЗАЗ Chance.
На данный момент правоохранители проводят проверку по факту инцидента, уточняются причины аварии.


Яна Васильева
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