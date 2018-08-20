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| | «Игрушка для нищих»: Американцы высмеяли новый LADA Granta FL

«Игрушка для нищих»: Американцы высмеяли новый LADA Granta FL

Сегодня, 10:45

Американцы считают, что новинка от «АвтоВАЗ» выглядит очень дёшево, но россияне не могут позволить себе машину подороже.

На страницах социальной сети Reddit в разделе автомобильных новостей появился пост, в котором американцев попросили оценить внешность рестайлингового LADA Granta. Один из пользователей отметил, что новинка от «АвтоВАЗ» выглядит «как муляж машины» или «как пластиковая игрушка для детей».

Другой реддитор удивился цене нового LADA Granta FL. «Она правда стоит 5 500 долларов? Это машина для нищих?» - удивился комментатор.

В ответ другой пользователь пояснил, что в среднем россиянин за год зарабатывает 11 000 долларов, а американец – 45 000 долларов, ввиду чего покупку LADA Granta в России можно сопоставить с приобретением Honda Accord в США. Реддиторы пошутили, что российские машины «далеки от качества Honda Accord».

В целом американцы сошлись во мнении, что LADA Granta «выглядит так, как и должен выглядеть дешёвый автомобиль». «В итоге мы решили, что это – игрушка для нищих» - пошутил один из комментаторов.


Васисуалий Мурчалов
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