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| | Стартовали продажи обновлённой Honda Civic 2019

Стартовали продажи обновлённой Honda Civic 2019

Сегодня, 11:42

Не так давно дебютировала рестайлинговая Honda Civic, а на сегодняшний день новинка уже предлагается на североамериканском рынке. Цены на модель 2019 года стартуют от 18 940 долларов.

Обновлённый автомобиль, который можно приобрести как в кузове седан, так и в формате купе, получил модернизированные решётку радиатора, оптику, бампера и задний диффузор. На выбор покупателям доступны колёсные диски размерностью 16-18 дюймов.

Теперь вне зависимости от комплектации обновлённая Honda Civic оснащается системами безопасности, входящими в комплекс Honda Sensing. Ранее этот пакет был доступен только для самых дорогих версий модели.

Под капотом автомобиля установлен 2,0-литровый двигатель мощностью 160 лошадиных сил, который может сочетаться как с 6-ступенчатой «механикой», так и с вариатором. Кроме того, Honda Civic 2019 модельного года обзавелась новой модификацией Sport. Её можно узнать по агрессивному аэродинамическому обвесу и трапециевидному выхлопному патрубку.


Яна Васильева
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