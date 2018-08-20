Стартовали продажи обновлённой Honda Civic 2019

Не так давно дебютировала рестайлинговая Honda Civic, а на сегодняшний день новинка уже предлагается на североамериканском рынке. Цены на модель 2019 года стартуют от 18 940 долларов.

Обновлённый автомобиль, который можно приобрести как в кузове седан, так и в формате купе, получил модернизированные решётку радиатора, оптику, бампера и задний диффузор. На выбор покупателям доступны колёсные диски размерностью 16-18 дюймов.

Теперь вне зависимости от комплектации обновлённая Honda Civic оснащается системами безопасности, входящими в комплекс Honda Sensing. Ранее этот пакет был доступен только для самых дорогих версий модели.

Под капотом автомобиля установлен 2,0-литровый двигатель мощностью 160 лошадиных сил, который может сочетаться как с 6-ступенчатой «механикой», так и с вариатором. Кроме того, Honda Civic 2019 модельного года обзавелась новой модификацией Sport. Её можно узнать по агрессивному аэродинамическому обвесу и трапециевидному выхлопному патрубку.

Яна Васильева