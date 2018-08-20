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| | «Тюремная» парковка авто без номеров взбесила воронежцев

«Тюремная» парковка авто без номеров взбесила воронежцев

Сегодня, 10:10

Хам-водитель Nissan X-Trail заблокировал выезд другим водителям.

 

«Тюремная» парковка в Воронеже водителя Nissan X-Trail без номеров попала на камеру разгневанных очевидцев. Автомобилист припарковался так, что другие машины оказались заблокированными на стоянке. Наглость водителя взбесила воронежцев, которые решили рассказать всем о хаме, опубликовав фото в Сети. Парковку пользователи назвали «тюремной», так как водитель запер других участников в настоящей ловушке.

Возмущающиеся пользователи не поскупились на негативные высказывания в адрес водителя. Некоторые отметили, что человек таким образом показал уровень своих знаний. Другие написали, что нужно было вызвать эвакуатор для этого хама. «Это последнее парковочное место, чувак парковку закрыл, чтоб вы не заезжали зря, не теряли время», - с юмором комментируют ситуацию горожане. Еще одни шутливо предположили, что мужчина просто хотел получить автограф на своем транспорте.


Мирослава Донцова
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