С конвейера сошло более 70 000 электрокаров Tesla Model 3

Невзирая на проблемность модели, американцы постепенно приближаются к желанному объему производства электрокара Tesla Model 3.

Компания Tesla ускорила выпуск седана Model 3. Данный электрокар является самой дешевой моделью своей марки. Накануне стало известно, что за две недели она была произведена в количестве 10 000 единиц. Всего с конвейера сошло 70 009 экземпляров «тройки».

За прошлую неделю было произведено 5 321 электрокар Tesla Model 3. Именно такой темп выпуска модели обещал Илон Маск, когда машина только становилась на конвейер. Однако на производстве автомобиля неоднократно возникали проблемы, такие как брак, нехватка ресурсов и так далее. В итоге, вместо заявленных 5 000 единиц, выпускалось примерно 2 500 машин в неделю. Теперь же в Tesla намерены ускорить производство до 6 000 единиц Model 3 в неделю. Если производство будет идти без заминок, то уже в сентябре американцы отпразднуют выпуск 100 000 экземпляров «тройки».

Илон Маск познакомил общественность с Tesla Model 3 в марте 2016 года. Машина стала первой массовой моделью марки. Стандартная версия автомобиля оснащается агрегатом на 258 л.с. и имеет запас хода в 350 км. Разгон до 100 км/ч занимает у седана 5,8 с. Model 3 в комплектации long range имеет запас хода до полутысячи километров и порог скорости, обозначенный на 225 км/ч.

Tesla Model 3 оснащен автопилотом и имеет доступ к зарядным устройствам брендовой сети Supercharger. Модель имеет два багажника, панорамную крышу, тачскрин на 15 дюймов и многое другое.

Иван Головин