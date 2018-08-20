Стыд России: Лиза Пескова тонко «троллит» Путина после зажигательных танцев в Австрии

Мнения

Стыд России: Лиза Пескова тонко «троллит» Путина после зажигательных танцев в Австрии

 Дочь главного чиновника России позволяет себе непозволительное. Высмеивать президента разрешено не

Коррупция, угрозы и наркотики: Россия погрязла в преступлениях депутатов

От Редактора

Коррупция, угрозы и наркотики: Россия погрязла в преступлениях депутатов

 За короткий период народные избранники из Зауралья, Смоленска и Череповца фигурировали в различных

Сюжеты:

Анна Седокова большим бюстом соблазнила итальянского певца Рамазотти «Украинский флаг на попе»: Светлана Лобода вызвала фурор в Сети провокационными штанами Ученые создали микроскопическую версию «Мона Лизы» при помощи миллионов бактерий Стыд России: Лиза Пескова тонко «троллит» Путина после зажигательных танцев в Австрии Ученые разработали биоразлагаемую батарею для эффективного теста на ВИЧ На зависть Кейт Миддлтон: Свадебное платье Меган Маркл станет украшением королевской выставки Звезда телесериала «Универ. Новая общага» снова стала мамой «Позор»: Фанаты выяснили секрет «увеличения» груди Бузильды «Ты что, болеешь чем-то?»: Ведущую Машу Малиновскую фанаты заподозрили в анорексии «Повезло старому грузину»: Веру Брежневу фанаты снова сравнили с Ким Кардашьян Миллиардерша в гневе: Кайли Дженнер впервые прокомментировала слухи о расставании с возлюбленным «С голым торсом и соской во рту»: Стас Костюшкин празднует 47-летие
| | С конвейера сошло более 70 000 электрокаров Tesla Model 3

С конвейера сошло более 70 000 электрокаров Tesla Model 3

Сегодня, 20:00

Невзирая на проблемность модели, американцы постепенно приближаются к желанному объему производства электрокара Tesla Model 3.

Компания Tesla ускорила выпуск седана Model 3. Данный электрокар является самой дешевой моделью своей марки. Накануне стало известно, что за две недели она была произведена в количестве 10 000 единиц. Всего с конвейера сошло 70 009 экземпляров «тройки».

За прошлую неделю было произведено 5 321 электрокар Tesla Model 3. Именно такой темп выпуска модели обещал Илон Маск, когда машина только становилась на конвейер. Однако на производстве автомобиля неоднократно возникали проблемы, такие как брак, нехватка ресурсов и так далее. В итоге, вместо заявленных 5 000 единиц, выпускалось примерно 2 500 машин в неделю. Теперь же в Tesla намерены ускорить производство до 6 000 единиц Model 3 в неделю. Если производство будет идти без заминок, то уже в сентябре американцы отпразднуют выпуск 100 000 экземпляров «тройки».

Илон Маск познакомил общественность с Tesla Model 3 в марте 2016 года. Машина стала первой массовой моделью марки. Стандартная версия автомобиля оснащается агрегатом на 258 л.с. и имеет запас хода в 350 км. Разгон до 100 км/ч занимает у седана 5,8 с. Model 3 в комплектации long range имеет запас хода до полутысячи километров и порог скорости, обозначенный на 225 км/ч.

 

 

Tesla Model 3 оснащен автопилотом и имеет доступ к зарядным устройствам брендовой сети Supercharger. Модель имеет два багажника, панорамную крышу, тачскрин на 15 дюймов и многое другое.


Иван Головин
Новости по теме
Клиент приобрел Tesla Model 3 с одной коричневой дверью
Клиент приобрел Tesla Model 3 с одной коричневой дверью

«Страсти» вокруг Tesla Model 3 продолжаются. Один из покупателей электрокара столкнулся с грубым производственным браком.

Илон Маск: Tesla Model Y станет на конвейер в 2020 году
Илон Маск: Tesla Model Y станет на конвейер в 2020 году

Год назад Илон Маск сообщил, то его компания выпустит кроссовер Tesla Model Y через несколько лет. Прошлым летом производитель показал тизеры вседорожника, а…

Илон Маск рассказал, когда выйдет бюджетный электрокар Tesla Model 3
Илон Маск рассказал, когда выйдет бюджетный электрокар Tesla Model 3

Руководитель американской машиностроительной компании Tesla Илон Маск объяснил, почему на рынок до сих пор не вышла бюджетная версия электрокара Tesla Model 3.…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости