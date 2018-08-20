Видео: «Заряженные японцы» показали эпичный дрифт на дороге в Воронеже

Два Toyota Chaser рассекали по ночным воронежским улицам и устроили зрелищный дрифт, профессионально снятый на видео.

Известный автомобильный блогер и чемпион мира по NFS Алан Енилеев в своем блоге показал видео, снятое в Воронеже. Сюжет смонтирован оператором Олегом Новиковым, и демонстрирует эпичны дрифт двух автомобилей Toyota Chaser по ночным улицам столицы Черноземья.

«Заряженные японцы» проехались по воронежской окружной и другим дорогам города. При этом автомобили со свистом сжигаемой резины проходили повороты, красиво вписываясь в них. Горожане неоднозначно отреагировали на ночной дрифт в Воронеже, ведь не каждому понравится шум от скоростной езды. Кроме того, такие заезды в черте города очень опасны. Так или иначе, фанаты автомобильного тюнинга и стрит-рейсинга, «плюсанули» видео.

Toyota Chaser представляет собой седан, стоявший на конвейере с 1977 по 2001 годы. Основой для этого автомобиля послужила модель Toyota Mark II. Машина предназначалась только для Японии, но это не помешало ей выйти за пределы страны, и заполонить вторичные рынки России, юго-восточной Азии и так далее.

Последняя генерация Toyota Chaser увидела свет в 1996 году. Она вышла в кузове X100. Автомобиль получил 6-цилиндровый турбированный агрегат 1JZ-GTE 2.6, производительность которого составляет 280 л.с. Благодаря мощному мотору и внешности модель стала популярной в мире тюнинга. В России седан тоже полюбили, и используют для дрэг-гонок и дрифтинга.

Иван Головин