В центре Ростова упало дерево и повредило три иномарки

В Ростове-на-Дону сразу три автомобиля пострадали от того, что на них упало дерево. Инцидент произошёл накануне днём на улице Донской, сообщают очевидцы в соцсетях.

В воскресенье, 19 августа, около дома №14 по улице Донская из-за сильного ветра упало дерево, достигавшее нескольких метров в высоту. Местные жители рассказали, что оно было старым.

Удар пришёлся в основном на припаркованный рядом автомобиль марки BMW, сильнее всего пострадала задняя часть машины. Также ветви задели две иномарки, которые стояли на противоположной стороне дороги.

К счастью, ни один человек не пострадал. В результате ЧП движение по улице полностью остановилось. Очевидцы опубликовали снимок рухнувшего дерева в паблике «Ростов Главный».

В комментариях пользователи вспомнили, что на улице Зорге на выходных упали сразу пять деревьев, а также поинтересовались, кто будет возмещать ущерб.

Яна Васильева