«Нам на вас плевать»: Мошенник с М4 «Дон» рассказал о «разводе лохов»

Жулик пооткровенничал в соцсетях и заявил, что полиция не спасёт от мошенников на трассе.

Летом нынешнего года автомобилисты России столкнулись с «адскими» условиями на федеральной трассе М4 «Дон». Отмечается, что проблема не только в пробках, но и в мошенниках, охотящихся на доверчивых водителей.

В одном из сообществ Новороссийска в социальной сети Instagram был опубликован очередной материал, посвященный проблемам М4 «Дон». Подписчики в комментариях рассказали свои историю о проблемах путешествия к морю.

Вместе с тем один из комментаторов признался, что сам является мошенником и рассказал о «разводе лохов» на трассе М4 «Дон». «Нам на вас плевать» – обратился жулик к автомобилистам.

Мошенник рассказал, что заявлять в полицию в случае «развода» бесполезно, ведь недобросовестные сотрудники ДПС также «получают копейку» от злоумышленников. Отмечается, что на трассе действует целая преступная сеть, которая занимается созданием пробок и дальнейшей «продажей» путей объезда. Помимо этого, преступники расставляют на трассе подставных попутчиков, заводящих водителей в ловушку.

Напомним, что нынешним летом в связи с открытием Крымского моста поток автомобилей на М4 значительно увеличился, а количество пробок и мошенников также выросло. Помимо этого, ухудшилась ситуация на Кущевском посту ДПС на Кубани.

Васисуалий Мурчалов