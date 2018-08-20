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| | Volkswagen советует всем компаниям устанавливать автономную систему торможения

Volkswagen советует всем компаниям устанавливать автономную систему торможения

Сегодня, 08:37

На недавней пресс-конференции представители Volkswagen порекомендовали всем мировым производителям коммерческого транспорта оснащать свои машины системами автономного аварийного торможения (AEB).

AEB – это комплекс, который в автоматическом режиме активирует тормозную систему, когда получает с датчиков сигнал о возможности столкновения. Система помогает предотвращать ДТП при условии, что транспортное средство двигалось с низкой скоростью, однако даже при высокой скорости движения она как минимум смягчает последствия.
Недавно эксперты организации Thatcham Research назвали AEB «вероятно, самым значительным» прорывом в сфере безопасности транспорта со времен создания ремня безопасности. По данным Volkswagen, установка такой системы на все коммерческие машины в Великобритании позволит предотвратить до 2 500 ДТП и порядка 350 смертей и травм в год. В случае с легковыми авто AEB сократит 38% всех аварий и поможет спасти около 1 000 жизней в будущем десятилетии.

Глава Volkswagen Commercial Vehicles отметил, что немецкая компания лидирует по использованию AEB. Такой технологией оснащены все коммерческие авто Volkswagen. Директор по исследованиям в Thatcham Research Мэтью Эйвери добавил, что всем автомобильным компаниям стоит присмотреться к применению системы AEB.


Яна Васильева
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