«Нарушаете»: Раскрыт способ, как избежать штрафа от гайцов на трассе М4-«Дон»

«Матёрые» водители рассказали, как правильно общаться с сотрудниками ГИБДД, если есть уверенность в своей невиновности.

Автомобилист рассказал, что двигался по трассе М4-«Дон». Там он перегнал «будто специально медленно плетущийся» автомобиль. До этого на дороге был знак о том, что обгон запрещен, однако на обгон водитель пошел уже после перекрестка.

«Я обгонял уже после перекрестка и там разметка вообще отсутствует. Тормознули ГИБДД, говорят: «Нарушаете!». Начали мне говорить об обгоне в зоне действия запрещающего знака. Я уже по заученной схеме говорю, что ничего не нарушал, а потому составляйте протокол, ходатайство по месту жительства, есть регистратор. Спросил про их видеозапись и после этого выслушал какое-то «млеянье», что запись якобы есть, но предоставить они ее не могут», - рассказал мужчина, давая советы о том, как правильно общаться с представителями ГИБДД, тем более на таких проблемных трассах, как М4-«Дон».

После этого, утверждает он, полицейские несколько минут сидели в машине, а следом просто отдали документы якобы нарушившему мужчине и лишь пожурили, потому до штрафа дело не дошло.

В комментариях к публикации мужчину похвалили, заметив, что теперь раскрыт способ, как избежать штрафа от гайцов при условии уверенности в своей невиновности. Комментаторы отметили, что таким образом должны вести себя все, а не жить по формуле «проще заплатить».

Николай Офицеров