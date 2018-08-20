Человек-паук и Бэтмен стали байкерами в Воронеже

Жители Воронежа в районе ЮВЖД сфотографировали забавных мотоциклистов, одетых в костюмы супергероев Spider-Man и Batman. Особенного горожан рассмешил Spider-Man, который дерзко смотрел в камеру.

В комментариях к фото в социальных сетях горожане заявили, что именно эти супергерои вселенных DC Comics и Marvel защищают столицу Черноземья от сил зла. Борцы с преступностью пересели на мотоциклы, чтобы «всюду успевать».

Воронежцы отметили, что Spider-Man и Batman относятся к разным вселенным, что не помешало им стать байкерами и подружиться в Воронеже. Оба супергероя стали одними из самых популярных в комиксах обоих издательств.

Васисуалий Мурчалов