Танцы Путина «довели» Австрию до санкций

Мнения

Танцы Путина «довели» Австрию до санкций

Страшную месть для европейского государства придумали в Украине и призвали поддержать данную идею

Сама чуть не ржет: Подписчики советуют рекламщикам не нанимать Собчак

От Редактора

Сама чуть не ржет: Подписчики советуют рекламщикам не нанимать Собчак

«Фальшивка и убожество», - так отреагировали юзеры на новый ролик с участием экс-кандидата в

Сюжеты:

Анджелина Джоли наняла знаменитого имиджмейкера, чтобы восстановить репутацию «Замена Решетовой»: Тимати застали с новой любовницей Оксана Акиньшина объявила о разводе и улетела с детьми в Грецию Принцесса в заточении: СМИ узнали, как «томилась» Меркель, ожидая Путина со свадьбы У актрисы Веры Глаголевой в США родился внук В Крыму обезвредили мину времен ВОВ, найденную вблизи пляжа пионерского лагеря При невыясненных обстоятельствах скончался названный сын Майкла Джексона Танцы Путина в Австрии поставили в тупик мировую разведку Канье Уэст надел на свадьбу друга банные тапки маленького размера «Собаки уже не привлекают»: Панин сравнил российский народ с баранами Дыру на весь мир засветила: Подписчики объяснили, почему у Бузовой нет шанса на личное счастье «Допостилась»: Седокова опоздала на самолет из-за Instagram
| | Человек-паук и Бэтмен стали байкерами в Воронеже

Человек-паук и Бэтмен стали байкерами в Воронеже

Сегодня, 07:48

Жители Воронежа в районе ЮВЖД сфотографировали забавных мотоциклистов, одетых в костюмы супергероев Spider-Man и Batman. Особенного горожан рассмешил Spider-Man, который дерзко смотрел в камеру.

В комментариях к фото в социальных сетях горожане заявили, что именно эти супергерои вселенных DC Comics и Marvel защищают столицу Черноземья от сил зла. Борцы с преступностью пересели на мотоциклы, чтобы «всюду успевать».

Воронежцы отметили, что Spider-Man и Batman относятся к разным вселенным, что не помешало им стать байкерами и подружиться в Воронеже. Оба супергероя стали одними из самых популярных в комиксах обоих издательств.


Васисуалий Мурчалов
Новости по теме
Insomniac объявили дату выхода Spider-Man на PlayStation 4
Insomniac объявили дату выхода Spider-Man на PlayStation 4

Компания Insomniac Games сообщила радостную для геймеров новость: видеоигра Spider-Man для PS4 скоро появится в продаже. Разработчики раскрыли точную дату…

В Воронеже сфотографировали «высокогорную» парковку черного УАЗ
В Воронеже сфотографировали «высокогорную» парковку черного УАЗ

Житель Воронежа Борис Ворон поделился в социальных сетях снимком, на котором запечатлён внедорожник УАЗ, забравший на довольно высокую горку из затвердевшего…

Новый способ парковки: В Воронеже сняли наезд «УАЗа» на метровый сугроб
Новый способ парковки: В Воронеже сняли наезд «УАЗа» на метровый сугроб

Жители Воронежа сняли на камеру странный способ парковки одного из местных автомобилистов. Горожан развеселило, как водитель припарковал свой «УАЗ» на снежном…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости