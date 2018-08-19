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| | «Vesta головного мозга»: Россияне опасаются, что новая LADA 4x4 повторит судьбу Granta

«Vesta головного мозга»: Россияне опасаются, что новая LADA 4x4 повторит судьбу Granta

Сегодня, 18:00

Автомобилисты боятся, что X-стиль доберется и до легендарной «Нивы», в результате чего модель потеряет свой классический вид.

Множество российских автолюбителей не оценили дизайн обновлённой LADA Granta FL, поскольку модель превратили в «близнеца» Vesta. Автомобилисты боятся, что подобная судьба ждёт любимую многими «Ниву».

Россияне опасаются, что новая LADA 4x4 повторит судьбу Granta и получит черты кузова в точности, как у Vesta. В соцсетях пишут, что в итоге новая LADA 4x4 может стать «внедорожным клоном» Vesta.

«Лепят этот Х-стиль куда попало. Что дальше? «Ниву» под него переделаете?», «У них в «АвтоВАЗе» уже Vesta головного мозга», «Сначала они забрали у «Нивы» название, теперь дизайн», – пишут взволнованные пользователи.

В сети можно отыскать немало изображений «Нивы» в X-стиле, созданных талантливыми независимыми художниками. Хотя российский «АвтоВАЗ» сегодня стремится наделить все свои модели узнаваемыми фирменными чертами, LADA 4x4 вряд ли унаследует дизайн модернизированной линейки.

Внедорожник сходит с конвейера с 1977 года, за это время он обзавёлся множеством модификаций, однако все они оставались узнаваемыми. Однако, если «АвтоВАЗ» всё же выпустит модель, давно ставшую классической, в модерновой X-стилистике, она потеряет свой уникальный дизайн.


Яна Васильева
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