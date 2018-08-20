Новая Skoda Fabia примет участие в WorldRX в сезоне-2019

Уже в следующем сезоне Skoda Fabia Supercar станет участником ралли-кросса WorldRX. К заездам автомобиль готовят литовские гонщики.

Как правило, ES Motorsport выступает в ралли с хэтчбеком Volkswagen Polo, который пережил подготовку для класса Super1600. Однако для гонки 2019 года пилот Эрнестас Стапонкус, который также является владельцем команды, предложит подготовить совершенно другую машину.

Сообщается, что в раллийную машину превратят хетчбэк Fabia R5, который получит мотор от Oreca. Новый автомобиль уже успешно прошёл тесты на французском полигоне Vaison Sport, которые проводились в 35-градусную жару. За два дня с авто не было ни одной проблемы.

Полноценные дорожные испытания для Skoda Fabia в середине следующего месяца, причём управлять машиной будет всемирно известный автогонщик. Пока литовцы сохраняют в тайне имя пилота.

Напомним, чемпионат WRX, организованный FIA, проводится с 2014 года. На сегодняшний день серия включает 12 двухдневных этапов соревнований на треках со смешанным покрытием.

Яна Васильева