Хэтчбек Peugeot 208 нового поколения станет легче и мощнее предшественника

Автопроизводитель Peugeot разработал новое поколение хэтчбека Peugeot 208, который станет легче актуальной версии. В основу модели легла новая модульная платформа PSA.

Под капотом Peugeot 208 нового поколения установлен силовой агрегат объемом 1,2 литра, который генерирует до 130 «лошадей». Кроме того, для авторынков США и Европы предложат более мощную «заряженную» модификацию. Ожидается, что в моторной линейке также будет дизельная силовая установка.

Ранее Peugeot анонсировали разработку гибридной версии хэтчбэка 208. На одном электромоторе модель сможет преодолевать более 400 км. Помимо изменений в весе и моторной гамме салон нового поколения станет просторнее.

Главной особенностью нового Peugeot 208 станет панель инструментов i-Cockpit с поддержкой устройств. На данный момент информации о стоимости модели нет.

Татьяна Рязанская